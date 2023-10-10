Аллегри может лишиться работы, если «Ювентус» вновь выдаст бестрофейный сезон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может лишиться работы в конце сезона. По информации от La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист окажется скудном положении, если команда вновь не выиграет ни одного трофея.

Напомним, Аллегри вернулся в «Ювентус» летом 2021 года, но с тех пор команда под его руководством не смогла выиграть ни одного трофея. «Старая синьора» максимум доходила до финала Кубка Италии, где в 2022 году проиграла миланскому «Интеру».

«Ювентус» пока располагается на третьем месте в итальянской Серии А. Ранее спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли заявил,что целью клуба является попадание в Лигу чемпионов. В еврокубках команда в этом сезоне не участвует.