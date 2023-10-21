Аллегри: «Влахович тренировался с командой всю неделю и находится в хорошей форме»

Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий Душан Влахович наконец готов вернуться на поле после травмы спины, которую получил в конце сентября. Также итальянский специалист рассказал о состоянии другого нападающего – Федерико Кьезы, который в последнее время также страдал от травмы.

«Влахович тренировался с командой всю неделю и находится в хорошей форме. Кьеза тренировался с ограничениями, нам предстоит проверить его состояние перед тем как решить, выпускать ли его на поле в матче с «Миланом», – дал понять Аллегри на предматчевой пресс-конференции.