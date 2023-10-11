Аллегри: «Готов отдавать все силы ради достижения успеха с «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о серьёзных требованиях, предъявляемых в клубе.

56-летний специалист занимает должность у руля «бьянконери» с 2021 года, ранее он также руководил командой с 2014 по 2019 год.

«Я рад быть частью «Ювентуса». У меня огромное желание отдавать все силы ради достижения успеха с клубом.

Работа в «Ювентусе» – это огромная ответственность, постоянное давление из-за необходимости побеждать. В этом есть своя прелесть, ведь это стимулирует добиваться целей», – заявил в интервью Sky Sport Аллегри.

«Ювентус» располагается на третьем месте в Серии А после восьми туров.