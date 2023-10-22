​Жиру: «Скудетто - естественная цель «Милана»

Французский нападающий Оливье Жиру подтвердил, что перед «Миланом» стоят самые амбициозные цели, а именно - победа в чемпионате Италии. В 2022 году Жиру уже помог «Милану» выиграть чемпионский титул после одиннадцатилетнего воздержания, и сейчас команда также лидировала в турнирной таблице перед началом девятого тура. Но сегодня ей предстоит сыграть с грозным соперником - «Миланом».

- После того, как мы выиграли титул в 2022 году, естественно, мы хотим снова выиграть его. Это цель на сезон, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Французский нападающий выступает за клуб с 2021 года.