Сержиньо: «Милан» хорошо начал чемпионат»

Итальянский «Милан» выиграл семь из восьми матчей нового сезона Серии А, но, в то же время, потерпел очень болезненную неудачу, проиграв «Интеру» со счетом 1:5. События сезона прокомментировал бывший футболист клуба - бразилец Сержиньо. Он выступал за клуб с 1999 по 2008 год.

- Я думаю, что «Милан» начал новый сезон очень хорошо, если не считать того удара от «Интера». У «Милана» молодая, но очень перспективная команда, - цитирует слова Сержиньо pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милан» сразится с другим грозным соперником - «Ювентусом».