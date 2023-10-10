«Ювентус» надеется, что Влахович сможет выйти в основе с «Миланом»

Туринский «Ювентус» надеется, что нападающий Душан Влахович сможет вернуться в строй к центральному матчу следующего тура Серии А, где «старая синьора» встретится с лидером чемпионата в лице «Милана».

По информации от Tuttosport, «старая синьора» рассчитывает на Душана в матче с «россонери», но при этом медицинский штаб ещё не уверен, что футболист успеет восстановиться.

Напомним, из-за свой травмы Влахович не поехал в расположение сборной Сербии на ближайшие матчи отбора к чемпионату Европы. Игрок получил повреждение спины в игре с «Лечче», которая состоялась в конце сентябре.