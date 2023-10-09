Президент «Милана» назвал цель клуба на сезон

Президент «Милана» Паоло Скарони рассказал, чего ждёт от нынешнего сезона.

Команда Стефано Пиоли ушла на международный перерыв лидером турнирной таблицы Серии А с 21 набранным очком после восьми туров. По словам Скарони, завоевание чемпионского титула не является приоритетной целью клуба: «Милан» всегда должен попадать в Лигу чемпионов – по-другому быть не должно. Скудетто? Это было бы здорово, но я не считаю это нашей главной целью», – приводит инсайдер Николо Скира слова президента «Милана».

Свой следующий матч «россонери» проведут 22 октября – в этот день на «Сан-Сиро» приедет «Ювентус».