Игрок «Ювентуса» Фаджоли дисквалифицирован за ставки до мая 2024 года

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил дисквалификацию из-за ставочной деятельности.

По информации Sky Sport, игрок «старой синьоры» отстранён от футбола на семь месяцев за игру на ставках. Сообщается, что решение об дисквалификации хавбека до мая 2024 года одобрено прокуратурой Турина. Помимо Фаджоли на ставках был пойман полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок потратил более миллиона евро. В шести матчах текущего сезона Николо отметился одной результативной передачей.