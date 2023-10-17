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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Ювентуса» Фаджоли дисквалифицирован за ставки до мая 2024 года

17 Октября 2023 • 17:03 Комментировать (2)
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил дисквалификацию из-за ставочной деятельности.

По информации Sky Sport, игрок «старой синьоры» отстранён от футбола на семь месяцев за игру на ставках. Сообщается, что решение об дисквалификации хавбека до мая 2024 года одобрено прокуратурой Турина. Помимо Фаджоли на ставках был пойман полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок потратил более миллиона евро. В шести матчах текущего сезона Николо отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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Комментарии (2)
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One Live
17 Октября 2023 в 17:51
Юве очередной сезон "везет".
А футболеры бараны безмозглые!
InterSan
17 Октября 2023 в 17:43
Ни размер суммы ставки.
Ни вовлеченность и участие в процессе.
Ничего не гарантирует выигрыш.
Гарантия одна - ты будешь проигрывать.
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