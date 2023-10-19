​Таккинарди: «Победа станет серьёзным сигналом от «Ювентуса»

Главным матчем девятого тура итальянского чемпионата станет поединок между «Миланом» и «Ювентусом», они сразятся между собой в воскресенье. Бывший защитник туринского клуба Алессио Таккинарди верит в победу «Ювентуса», он считает, что она станет сильным сигналом для всех конкурентов.

- У «Ювентуса» нет возможности лучше, чтобы показать, что команда вернулась. Победа на «Сан-Сиро» станет очень серьезным сигналом для всего чемпионата, всех соперников, - цитирует слова Таккинарди pianetamilan.it.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял только пятое место в турнирной таблице чемпионата.