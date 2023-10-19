Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис интересен «Ювентусу», однако провернуть сделку будет непросто.

Испанец редко появляется в стартовом составе парижан, что может стать причиной его ухода в скором будущем. По недавним сообщениям, на Руиса претендует «Ювентус», рассматривающий возможность аренды хавбека в январе. Как информирует TuttoSport, гранд Лиги 1 готов отпустить 27-летнего игрока, однако его зарплата слишком велика для «старой синьоры». Опция с подписанием экс-звезды «Наполи» – далеко не приоритетный вариант для спортивного директора туринцев Кристиано Джунтоли.

Фабиан Руис отметился одной результативной передачей, отыграв семь матчей за «ПСЖ» в текущей кампании.