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«Ювентус» может отказаться от Фабиана Руиса из-за его зарплаты слухи

19 Октября 2023 • 03:05 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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21.10 18:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис интересен «Ювентусу», однако провернуть сделку будет непросто.

Испанец редко появляется в стартовом составе парижан, что может стать причиной его ухода в скором будущем. По недавним сообщениям, на Руиса претендует «Ювентус», рассматривающий возможность аренды хавбека в январе. Как информирует TuttoSport, гранд Лиги 1 готов отпустить 27-летнего игрока, однако его зарплата слишком велика для «старой синьоры». Опция с подписанием экс-звезды «Наполи» – далеко не приоритетный вариант для спортивного директора туринцев Кристиано Джунтоли.

Фабиан Руис отметился одной результативной передачей, отыграв семь матчей за «ПСЖ» в текущей кампании.

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