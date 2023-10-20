​Тимоти Веа: «В США моего отца никто не знает»

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 1995 году Джордж Веа сыграл свой первый матч против «Ювентуса» в составе «Милана» в октябре 1995 года - «россонери» выиграли со счетом 2:1.

И теперь его сын Тимоти готовится к своему первому матчу против «Милана» в составе «Ювентуса» - спустя ровно 28 лет.

Однако есть один странный момент - по словам Тимоти, ему много сложнее быть сыном Джорджа Веа в Италии, где его отца все знают, помнят и все время расспрашивают, как у него дела. В США имя Джорджа Веа не вызывает ни у кого никакого интереса.

- Когда в США меня спрашивают о том, кем работает мой отец, то я говорю - он легкоатлет. Про футбол там никто ничего не знает и мне пришлось бы объяснять все слишком долго, - поделился Веа-младший.