​За «Милан» против «Ювентуса» сыграет 40-летний вратарь Миранте

В воскресенье вечером «Милан» и «Ювентус» выяснят отношения в девятом туре чемпионата Италии. В стане «россонери» возникли серьёзные проблемы на позиции вратаря. Майк Меньян не сможет выйти на поле из-за дисквалификации после удаления в прошлом матче против «Дженоа». В то же время Марко Спортьелло получил травму левой голени, о чём рассказывает итальянский Sky.

Таким образом, за «Милан» против «Ювентуса» сыграет 40-летний Антонио Миранте.

Матч Серии А между «Миланом» и «Ювентусом» пройдёт в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.