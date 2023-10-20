Де Пауль находится в сфере интересов «Ювентуса»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» подумывает над приобретением аргентинца в январское трансферное окно.

Источник сообщает, что главный тренер Массимилиано Аллегри больше склоняется к де Паулю, нежели к варианту с Пьером-Эмилем Хёйбьергом из лондонского «Тоттенхэма». Итальянский специалист считает, что Родриго сможет быстрее влиться в коллектив, так как уже имеет опыт выступлений в Серии А за «Удинезе».

В этом сезоне де Пауль провёл пять матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя результативными передачами.