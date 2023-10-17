«Ювентус» приблизился к подписанию бывшей трансферной цели «Интера»

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич заинтересован в переходе в «Ювентус».

Минувшим летом серб едва не перешёл в миланский «Интер» – сделка сорвалась в последний момент. Как недавно стало известно, «Ювентус» обозначил 21-летнего футболиста в качестве приоритетной цели на январь. По обновлённым данным TuttoSport, Самарджич дал предварительное согласие на переход в стан «бьянконери». Игрок мечтает о трансфере в топ-клуб, поэтому с радостью воспринял известия об интересе «старой синьоры». Отмечается, что с хавбеком уже связывался Душан Влахович, призывавший соотечественника переехать в Турин.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Лазара Самарджича составляет 20 млн евро.