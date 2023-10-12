​Кьяер: «О тренерской карьере пока что не думаю»

Датский защитник Симон Кьяер находится в заключительной фазе своей карьеры, и все чаще журналисты спрашивают его, каким он видит свое послефутбольное будущее. Но пока что он не готов конкретно ответить им, даже насчет перспективы стать тренером он пока что сдержан:

- Сейчас я бы отказался, не думаю об этом. Сейчас я все еще сконцентрирован только на своих выступлениях. Но я люблю футбол. Все может быть. Я бы не стал запирать эту калитку. Никогда не говори «никогда» в футболе, - повторил Кьяер свою любимую поговорку в интервью pianetamilan.it.

С 2020 года Кьяер выступает в составе «Милана».