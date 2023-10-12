Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Кьяер: «О тренерской карьере пока что не думаю»

12 Октября 2023 • 10:57 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Датский защитник Симон Кьяер находится в заключительной фазе своей карьеры, и все чаще журналисты спрашивают его, каким он видит свое послефутбольное будущее. Но пока что он не готов конкретно ответить им, даже насчет перспективы стать тренером он пока что сдержан:

- Сейчас я бы отказался, не думаю об этом. Сейчас я все еще сконцентрирован только на своих выступлениях. Но я люблю футбол. Все может быть. Я бы не стал запирать эту калитку. Никогда не говори «никогда» в футболе, - повторил Кьяер свою любимую поговорку в интервью pianetamilan.it.

С 2020 года Кьяер выступает в составе «Милана».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
11:24 · Италия. Серия А
Защитник «Торино» Сазонов может сыграть против «Интера»
11:00 · Италия. Серия А
«Наполи» пока не собирается увольнять Гарсию
10:57 · Италия. Серия А
​Кьяер: «О тренерской карьере пока что не думаю»
10:47 · Италия. Серия А
​Кьяер: «Будущее вижу только в «Милане»
09:53 · Италия. Серия А
​Кьяер: «Мне нравится брать на себя ответственность»
09:29 · Италия. Серия А
Кьяер назвал свой лучший матч в «Милане»
09:12 · Италия. Серия А
​Кьяер: «Я влюбился в Италию»
08:56 · Италия. Серия А
Лопетеги хочет возглавить «Наполи»
07:32 · Италия. Серия А
Маккенни: «Я очень хотел остаться в «Ювентусе»
07:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, от чего зависит трансфер Осимхена в «Челси»
00:51 · Италия. Серия А
​Сакки: «Анчелотти и раньше был профессором футбола, а сейчас он гуру»
00:31 · Италия. Серия А
​Гвардиола назвал клуб, которому желает победы в Серии А
00:24 · Италия. Серия А
​Таарабт: «Приятно, что Балотелли считает меня лучше Неймара»
00:13 · Италия. Серия А
​Гвардиола: «Когда я играл в Серии А, она была лучшей в мире»
11 Октября
23:51 · Италия. Серия А
​Филиппо Индзаги: «Ждал приглашения от «Салернитаны»
Все новости
Рекомендуем