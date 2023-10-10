Самарджич – главная трансферная цель «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» определился с главной трансферной целью на январь. По информации от Tuttojuve, «старая синьора» бросит все силы на подписание полузащитника Лазара Самарджича из «Удинезе».

«Ювентус» хочет взять футболиста сборной Сербии в аренду с правом выкупа, которое станет обязательным в том случае, если команда сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Напомним, туринский «Ювентус» пытался приобрести 21-летнего Самарджича и минувшим летом, но тогда сделка не состоялась. В этом розыгрыше итальянской Серии А Лазар провёл восемь матчей, где отметился двумя забитыми голами.