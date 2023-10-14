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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» намерен исключить пункт отступных из контракта Меньяна

14 Октября 2023 • 02:49 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

«Милан» рассчитывает продлить контракт голкипера Майка Меньяна.

Как сообщалось ещё в прошлом месяце, руководство «россонери» запланировало переговоры с французом по новому контракту – игроку будет предложено долгосрочное соглашение со значительным увеличением зарплаты. По данным Football Italia, сторонам ещё предстоит договориться о некоторых нюансах сделки – например, в «Милане» хотят избавиться от пункта отступных, зная о повышенном интересе к 28-летнему вратарю со стороны других клубов.

Действующий контракт Майка Меньяна истекает в 2026 году. В текущем сезоне футболист провёл восемь матчей за «Милан», пропустив семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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