Элканн: «Ювентус» намерен выиграть трофеи с Аллегри»

Владелец «Ювентуса» Джон Элканн высказался о будущем в клубе главного тренера Массимилиано Аллегри.

56-летний рулевой мог покинуть ряды «старой синьоры» в межсезонье, однако остался в клубе, отклонив предложения из Саудовской Аравии. Контракт специалиста рассчитан до 2025 года.

«Мы рассчитываем выиграть трофеи с Аллегри на посту тренера, – высказывается Элканн, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо. – Мы рассчитываем на него и полностью ему доверяем», – заявил владелец клуба.

После восьми туров текущего розыгрыша Серии А «Ювентус» располагается на третьем месте с 17 набранными очками.