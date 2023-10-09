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Чемпионат Италии. Серия А

Элканн: «Ювентус» намерен выиграть трофеи с Аллегри»

09 Октября 2023 • 22:57 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Владелец «Ювентуса» Джон Элканн высказался о будущем в клубе главного тренера Массимилиано Аллегри.

56-летний рулевой мог покинуть ряды «старой синьоры» в межсезонье, однако остался в клубе, отклонив предложения из Саудовской Аравии. Контракт специалиста рассчитан до 2025 года.

«Мы рассчитываем выиграть трофеи с Аллегри на посту тренера, – высказывается Элканн, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо. – Мы рассчитываем на него и полностью ему доверяем», – заявил владелец клуба.

После восьми туров текущего розыгрыша Серии А «Ювентус» располагается на третьем месте с 17 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Джон Элканн
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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