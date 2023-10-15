Ибрагимович вспомнил, как Капелло сравнивал его с ван Бастеном

Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о работе с Фабио Капелло.

Форвард пересёкся с итальянским тренером в «Ювентусе», куда перешёл из «Аякса» в августе 2004 года.

«Капелло сказал мне: «Я вытрясу из тебя весь «Аякс». Он хотел, чтобы я играл более прямолинейно и дисциплинированно, и он считал, что лучший способ приносить пользу команде – забивать голы. Он сравнивал меня с ван Бастеном: я был техничнее, но уступал в движении», – цитируют итальянские СМИ 42-летнего шведа, завершившего карьеру по окончании прошлого сезона.

Златан Ибрагимович выступал за «Ювентус» до 2006 года, после чего перебрался в «Интер».