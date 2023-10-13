​В понедельник Беннасер начнёт посещать базу «Милана», возвращение на поле ожидается в январе

Травмированный алжирский защитник «Милана» Исмаэль Беннасер постепенно восстанавливается после тяжелой травмы, полученной еще весной. Уже о следующей недели он начнет показываться в спортивном центре «Милана» и постепенно готовиться к нагрузкам. Его полноценное возвращение на поле ожидается в 2024 году - в «Милане» верят, что с самого начала года, то есть с января.

Напомним, что Исмаэль Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он защищал цвета «Эмполи». В своем следующем матче «Милан» сразится с «Ювентусом», это случится в рамках девятого тура итальянского чемпионата.