Конте рассказал, об уходе из какого клуба жалеет больше всего

Наставник Антонио Конте признался, что разочарован тем, как расстался с «Ювентусом».

Специалист возглавил туринский клуб с 2011 года, а в июле 2014 неожиданно решил уйти, вскоре после чего был назначен в сборную Италии.

«Больше всего я сожалею об уходе из «Ювентуса» спустя три года работы. Я начал воспринимать незначительные трудности как серьёзные проблемы, поэтому решил покинуть пост», – рассказал в интервью RAI2 Конте.

Напомним, что после расставания с «Ювентусом» Антонио Конте успел поработать в «Челси», миланском «Интере» и «Тоттенхэме». С марта текущего года итальянец остаётся безработным.