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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович не поедет в сборную Сербии, несмотря на вызов

09 Октября 2023 • 11:02 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович пока не намерен ехать в сборную Сербии, несмотря на полученный вызов. По информации от издания La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» сообщила сербским коллегам, что Влахович сейчас находится не в лучших физических кондициях. «Ювентус» сейчас ждёт, когда Сербия исключит Влаховича из своей заявки.

Напомним, Душан в последнее время испытывал проблемы со спиной, поэтому пропустил последние матчи своей команды. При этом в стартовых шести турах чемпионата нападающий отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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