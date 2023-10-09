Влахович не поедет в сборную Сербии, несмотря на вызов

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович пока не намерен ехать в сборную Сербии, несмотря на полученный вызов. По информации от издания La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» сообщила сербским коллегам, что Влахович сейчас находится не в лучших физических кондициях. «Ювентус» сейчас ждёт, когда Сербия исключит Влаховича из своей заявки.

Напомним, Душан в последнее время испытывал проблемы со спиной, поэтому пропустил последние матчи своей команды. При этом в стартовых шести турах чемпионата нападающий отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.