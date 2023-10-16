«Ювентус» близок к продлению контракта с основным защитником

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер находится в шаге от подписания нового контракта с клубом.

В нынешнем сезоне бразилец стал важным игроком для Массимилиано Аллегри, и руководство «старой синьоры», судя по всему, рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с 26-летним центрбеком. По информации инсайдера Николо Скиры, «Ювентус» близок к заключению нового договора с Бремером. Соглашение будет рассчитано до 2028 года.

В текущей кампании Глейсон Бремер вышел в стартовом составе во всех восьми матчах туринцев в Серии А. Ряды «бьянконери» футболист пополнил летом прошлого года, перебравшись из «Торино» за 41 млн евро.