«Ювентусу» не интересен Санчо

Туринский «Ювентус» не горит желанием приглашать вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» считает, что у неё хватает качественных опций в атаке.

«Ювентус» в первую очередь будет пытаться купить нового полузащитника в январе. Атакующих футболистов команда Массимилиано Аллегри на данный момент покупать не собирается, ведь тренер считает атаку укомплектованной.

Напомним, у Санчо в начале сезона возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Англичанин до сих пор отстранён от матчей за свои высказывания в адрес наставника в социальных сетях.