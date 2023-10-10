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«Ювентусу» не интересен Санчо

10 Октября 2023 • 14:59 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Туринский «Ювентус» не горит желанием приглашать вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» считает, что у неё хватает качественных опций в атаке.

«Ювентус» в первую очередь будет пытаться купить нового полузащитника в январе. Атакующих футболистов команда Массимилиано Аллегри на данный момент покупать не собирается, ведь тренер считает атаку укомплектованной.

Напомним, у Санчо в начале сезона возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Англичанин до сих пор отстранён от матчей за свои высказывания в адрес наставника в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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