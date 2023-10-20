Голкипер «Милана» Майк Меньян заинтересовал лондонский «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Баварию».

По многочисленным сообщениям итальянских СМИ, руководство «россонери» надеется в скором времени продлить контракт с французом, однако интерес со стороны зарубежных грандов может осложнить задачу. По информации TMW, Меньян стал одной из приоритетных целей «Челси». Также в подписании вратаря заинтересована «Бавария», подыскивающая замену Мануэлю Нойеру на будущее. Ещё один претендент – «ПСЖ», в котором 28-летний футболист начинал карьеру.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Майка Меньяна в 45 млн евро.