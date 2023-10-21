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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о игре против «Милана»: «Это будет прекрасный матч»

21 Октября 2023 • 12:48 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.30 X 3.30 2 3.30
22.10 21:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Миланом» в рамках очередного тура итальянской Серии А.

«Это будет прекрасный матч. Вывеска «Милан» – «Ювентус» говорит сама за себя. Первая команда чемпионата встретится с третьей. Мы знаем о всех сложностях предстоящего матча. Играть на «Сан-Сиро» – это всегда прекрасно, но в то же время это будет большой вызов», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, Аллегри до прихода в «Ювентус» тренировал «Милан» и даже успел выиграть для клуба чемпионский титул Серии А. Массимилиано встретится с бывшей командой завтра в 21:45 по московскому времени.

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Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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