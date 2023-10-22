​Тиав - первый игрок в 21-м веке, удалённый в первом тайме матча между «Миланом» и «Ювентусом»

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата между «Миланом» и «Ювентусом» хозяева остались в меньшинстве в конце первого тайма - немецкий защитник Малик Тиав запрещенным приемом остановил рвавшегося к воротам Мойзе Кина, чем заслужил прямую красную карточку.

Как оказалось, это был первый игрок, удаленный в матче между «Миланом» и «Ювентусом» в первом тайме в 21-м веке. Предыдущим был хорватский полузащитник из «Милана» Звонимир Бобан, удаленный с поля 28 марта 1998 года. Тогда «Ювентус» победил со счетом 4:1.

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