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Чемпионат Италии. Серия А

Пакета: «Милан» может выиграть Лигу чемпионов

08 Октября 2023 • 17:13 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета поделился комментарием о своём бывшем клубе — «Милане».

«У меня был хороший опыт в «Милане», хотя мне было непросто. Но это позволило мне прогрессировать. Я до сих болею за «Милан», этот клуб навсегда останется для меня особенным», — цитирует Пакета RMC Sport.

По мнению игрока, сейчас «Милан» является хорошей командой, способной выиграть Лигу чемпионов.

26-летний бразилец выступал за итальянский клуб с января 2019 по сентябрь 2020 года, а после перешел в «Лион», откуда и перебрался в «Вест Хэм». Контракт Пакета с лондонским коллективом рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вест Хэм Лукас Пакета
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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