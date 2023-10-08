Пакета: «Милан» может выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета поделился комментарием о своём бывшем клубе — «Милане».

«У меня был хороший опыт в «Милане», хотя мне было непросто. Но это позволило мне прогрессировать. Я до сих болею за «Милан», этот клуб навсегда останется для меня особенным», — цитирует Пакета RMC Sport.

По мнению игрока, сейчас «Милан» является хорошей командой, способной выиграть Лигу чемпионов.

26-летний бразилец выступал за итальянский клуб с января 2019 по сентябрь 2020 года, а после перешел в «Лион», откуда и перебрался в «Вест Хэм». Контракт Пакета с лондонским коллективом рассчитан до 2027 года.