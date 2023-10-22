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Чемпионат Италии. Серия А

​Льоренте ответил, какой игрок нужен «Ювентусу»

22 Октября 2023 • 19:52 Комментировать
Милан
...
Ювентус
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Через 1 ч. 4 мин.

Испанский нападающий Фернандо Льоренте, в прошлом выступавший за туринский «Ювентус», рассказал о том, какого игрока следует приобрести клубу. Он считает, что полузащиту мог бы усилить Пьер-Эмиль Хёйбьерг, ныне выступающий за лондонский «Тоттенхэм»:

- Я играл против него в Премьер-лиге, он прирожденный лидер, капитан команды, с ним можно построить команду для очередного победного цикла, - цитирует слова Льоренте итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сегодня туринскому клубу предстоит сыграть в рамках очередного тура итальянского чемпионата с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фернандо Льоренте Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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