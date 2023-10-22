​Льоренте ответил, какой игрок нужен «Ювентусу»

Испанский нападающий Фернандо Льоренте, в прошлом выступавший за туринский «Ювентус», рассказал о том, какого игрока следует приобрести клубу. Он считает, что полузащиту мог бы усилить Пьер-Эмиль Хёйбьерг, ныне выступающий за лондонский «Тоттенхэм»:

- Я играл против него в Премьер-лиге, он прирожденный лидер, капитан команды, с ним можно построить команду для очередного победного цикла, - цитирует слова Льоренте итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сегодня туринскому клубу предстоит сыграть в рамках очередного тура итальянского чемпионата с «Миланом».