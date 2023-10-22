Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки высоко ценит нынешнего тренера клуба - Стефано Пиоли. По его словам, Пиоли растет с каждым сезоном и смог привить одной из лучших команд Италии красивый атакующий футбол - это его безусловная заслуга, считает Сакки.

- Пиоли - золотой парень. Он сильно вырос в моих глазах, он привил одной из лучших команд страны красивый атакующий футбол. Это большая заслуга для страны, ведь понятие «катеначчо» стал одним из устойчивых стереотипов о нашем футболе, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что Стефано Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.