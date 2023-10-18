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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» внимательно следит за полузащитником «Наполи»

18 Октября 2023 • 14:02 Комментировать
Верона
...
Наполи
21.10 16:00

Туринский «Ювентус» может усилиться игроком конкурента по итальянской Серии А. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» пристально следит за ситуацией вокруг полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньски, у которого летом заканчивается контракт с командой Руди Гарсии.

Источник сообщает, что «Ювентус» готов пригласить опытного поляка следующим летом на правах свободного агента. В то же время на игрока наверняка будут претендовать и другие клубы.

Летом Зелиньски был близок к трансферу в Саудовскую Аравию, но сделка в итоге сорвалась и футболист остался в «Наполи». На его счету два гола и две результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Пётр Зелиньски
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