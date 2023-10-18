«Ювентус» внимательно следит за полузащитником «Наполи»

Туринский «Ювентус» может усилиться игроком конкурента по итальянской Серии А. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» пристально следит за ситуацией вокруг полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньски, у которого летом заканчивается контракт с командой Руди Гарсии.

Источник сообщает, что «Ювентус» готов пригласить опытного поляка следующим летом на правах свободного агента. В то же время на игрока наверняка будут претендовать и другие клубы.

Летом Зелиньски был близок к трансферу в Саудовскую Аравию, но сделка в итоге сорвалась и футболист остался в «Наполи». На его счету два гола и две результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Италии.