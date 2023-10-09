Кьеллини назвал фаворита Серии А

Бывший центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, какую команду считает главным претендентом на чемпионство в Серии А.

39-летний футболист «Лос-Анджелеса», выступавший за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, считает фаворитом «Интер», однако не исключает и триумф «бьянконери»: «Я смотрю почти все матчи «Ювентуса». Команда должна продолжать в том же духе, но в этом сезоне «Интер» кажется очевидным фаворитом. «Юве» потерпел всего одно поражение и набрал 17 очков после восьми туров – не так уж плохо. Нужно продолжить начатое, а дальше будет видно», – заявил в интервью Radio Bianconera Кьеллини.