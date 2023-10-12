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Чемпионат Италии. Серия А

Хавбек «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбол

12 Октября 2023 • 20:21 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Итальянский полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, что ставил деньги на футбольные события.

По сведениям Corriere della Sera, 22-летний игрок надеется на смягчение наказания, именно для этого он решил во всем сознаться. При этом Фаджоли отметил, что никогда не ставил на матчи тех клубов, в которых он играл.

Источник сообщает, что футболист сознался в игровой зависимости, из-за которой он уже с юных лет играет в покер.

Ранее появилась информация, что Фаджоли может быть отстранен от футбола на три года. Помимо этого, ему грозит штраф от 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел шесть матчей в Серии А и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Фаджоли с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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