Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру: «Получал поздравления от именитых голкиперов»

22 Октября 2023 • 20:26 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.20 X 3.30 2 3.75
Через 0 ч. 59 мин.

Французский нападающий Оливье Жиру поделился с журналистами своим опытом двухнедельной давности, когда ему пришлось встать в ворота в матче против «Дженоа» после удаления с поля Майка Менььяна. По словам Жиру, после игры он получил несколько сообщений от известных голкиперов, которые поздравили его с уверенной игрой на линии - а точнее, на выходе, потому что самый эффектный эпизод с участием Жиру случился практически на линии штрафной площади.

- После игры я получал сообщения от других вратарей, которые похвалили меня за смелость, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Монца Монца
1
0
1.73 3.80 5.20
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Фрозиноне Фрозиноне
2
1
1.68 4.00 5.40
Видео
Окончен
Салернитана Салернитана
Кальяри Кальяри
2
2
2.55 3.30 2.95
Видео
90 мин
Аталанта Аталанта
Дженоа Дженоа
1
0
1.59 4.30 6.00
Видео
22.10.23 в 21:45
Милан Милан
Ювентус Ювентус
2.25 3.25 3.60
Видео
23.10.23 в 19:30
Удинезе Удинезе
Лечче Лечче
2.23 3.30 3.60
Видео
23.10.23 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Эмполи Эмполи
1.46 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
20:38 · Италия. Серия А
​Жиру: «Скудетто - естественная цель «Милана»
20:26 · Италия. Серия А
​Жиру: «Получал поздравления от именитых голкиперов»
20:15 · Италия. Серия А
Сакки уверен, что «Милан» сыграет с позиции фаворита в матче с «Ювентусом»
20:11 · Италия. Серия А
​Моуринью дерзко ответил Алехандро Гомесу, которого дисквалифицировали за допинг
19:52 · Италия. Серия А
​Льоренте ответил, какой игрок нужен «Ювентусу»
19:32 · Италия. Серия А
​Игрок «Болоньи» забил головой из-за пределов штрафной площади - такого в Серии А не было 12 лет
19:27 · Италия. Серия А
​Донадони: «Рейндерс решит исход матча против «Ювентуса»
18:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:01 · Италия. Серия А
«Салернитана» и «Кальяри» поделили очки, назабивав голов в концовке
17:57 · Италия. Серия А
«Болонья» одолела конкурентов из «Фрозиноне»
16:56 · Италия. Серия А
​Сакки: «Мне очень нравится Рейндерс»
16:05 · Италия. Серия А
Моуринью: «Лукаку больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси»
15:56 · Италия. Серия А
​Моуринью удалили в игре с «Монцей»
15:35 · Италия. Серия А
«Рома» провела больше тайма в формате 11 на 10, но забила «Монце» только на 90-й минуте
14:11 · Италия. Серия А
Мостовой сделал прогноз на матч «Милан» - «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем