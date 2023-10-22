​Жиру: «Получал поздравления от именитых голкиперов»

Французский нападающий Оливье Жиру поделился с журналистами своим опытом двухнедельной давности, когда ему пришлось встать в ворота в матче против «Дженоа» после удаления с поля Майка Менььяна. По словам Жиру, после игры он получил несколько сообщений от известных голкиперов, которые поздравили его с уверенной игрой на линии - а точнее, на выходе, потому что самый эффектный эпизод с участием Жиру случился практически на линии штрафной площади.

- После игры я получал сообщения от других вратарей, которые похвалили меня за смелость, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года.