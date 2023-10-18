Вингер «Торонто» Федерико Бернардески выразил желание вернуться в «Ювентус».

Итальянец покинул ряды «старой синьоры» в июле прошлого года, впоследствии перебравшись в «Торонто» на правах свободного агента. По обновлённым сведениям журналиста Орацио Аккомандо, недавно 29-летний игрок сообщил своему окружению, что хотел бы вернуться в «Ювентус» в зимнее трансферное окно. Руководство туринцев уже предпринимает первые шаги для осуществления перехода – речь идёт об аренде до конца сезона.

Федерико Бернардески провёл 30 матчей в нынешнем розыгрыше МЛС, став автором пяти голов и двух ассистов.