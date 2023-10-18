​Юнус Муса рассказал, какая музыка заряжает его перед матчем

«Милан» определенно можно назвать самой музыкальной командой Италии, а то и Европы - там есть португальский форвард Рафаэл Леау, который развивает, помимо футбольной, и музыкальную карьеру, записав уже свой первый альбом.

Но не только Леау - новобранец команды Юнус Муса, оказывается, также неравнодушен к музыке и слушает ее в качестве расслабляющего средства перед матчами.

- Я ставлю хаус-музыку, которая заряжает меня. А Тео - наш диджей, - цитирует слова Муса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с туринским «Ювентусом».