Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Юнус Муса рассказал, какая музыка заряжает его перед матчем

18 Октября 2023 • 20:15 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

«Милан» определенно можно назвать самой музыкальной командой Италии, а то и Европы - там есть португальский форвард Рафаэл Леау, который развивает, помимо футбольной, и музыкальную карьеру, записав уже свой первый альбом.

Но не только Леау - новобранец команды Юнус Муса, оказывается, также неравнодушен к музыке и слушает ее в качестве расслабляющего средства перед матчами.

- Я ставлю хаус-музыку, которая заряжает меня. А Тео - наш диджей, - цитирует слова Муса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с туринским «Ювентусом».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау Юнус Муса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
21:50 · Англия. Премьер-лига
Филлипс может сменить «Манчестер Сити» на топ-клуб Серии А слухи
21:42 · Италия. Серия А
«Милан» лишился нападающего перед матчами с «Ювентусом» и «ПСЖ»
21:11 · Италия. Серия А
Агент Азмуна: Мы ничего не знаем про возможные ставки Сердара на лошадей
20:48 · Италия. Серия А
​Юнус Муса: «Пытался позвонить Гаттузо, но не дозвонился»
20:36 · Италия. Серия Б
​Логотипы Parmalat возвращаются на футболки игроков «Парма»
20:15 · Италия. Серия А
​Юнус Муса рассказал, какая музыка заряжает его перед матчем
19:59 · Италия. Серия А
​Скончалась болельщица «Кальяри», угодившая под колёса автомобиля сразу после игры с «Ромой»
19:51 · Италия. Серия А
​Агент польского игрока хочет засудить «Бенфику» на 350 тысяч евро
19:06 · Италия. Серия А
Известно, у кого Фаджоли занимал деньги на ставки
18:17 · Италия. Серия А
​Муса: «Пиоли помогает мне на каждой тренировке»
18:08 · Италия. Серия А
​Юнус Муса: «Кесси - пример для меня»
17:59 · Италия. Серия А
​Юнус Муса: «Раньше никогда не был на «Сан-Сиро»
17:41 · Италия. Серия А
​Юнус Муса: «Цель «Милана» - Скудетто»
17:06 · Италия. Серия А
​Балотелли: «Можно сравнивать игроков, но не так, как Ибрагимович»
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Тонали могут дисквалифицировать на три года
Все новости
Рекомендуем