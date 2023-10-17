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Чемпионат Италии. Серия А

Назван предположительный срок дисквалификации Фаджоли за ставки слухи

17 Октября 2023 • 02:33 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли будет вынужден отбыть дисквалификацию из-за ставок на спортивные события.

Изначально итальянцу грозило отстранение сроком до трёх лет, однако 22-летний игрок, решившись на сотрудничество со следствием, похоже, добился значительного смягчения наказания. По данным журналиста Джованни Альбанезе, Фаджоли будет дисквалифицирован на семь-восемь месяцев. Хавбек согласен с таким вердиктом и считает, что поступил правильно, признав все нарушения.

По некоторым данным, общая сумма ставок, совершённых Николо Фаджоли за несколько месяцев, составляет более 1 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
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