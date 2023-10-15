«Ювентус» и «Ницца» могут обменяться футболистами в зимнее трансферное окно.

«Бьянконери» считались одними из главных претендентов на Кефрена Тюрама ещё летом, однако сделка не состоялась из-за высокой стоимости 22-летнего француза. По данным инсайдера Николо Скиры, «Ницце» интересен 20-летний вингер «Ювентуса» Самуэль Илинг, и итальянский гранд может воспользоваться этим, включив англичанина в сделку по Тюраму. Вероятно, переговоры пройдут уже в январе.

Стоимость Самуэля Илинга, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 9 млн евро. Кефрен Тюрам оценивается порталом в 40 млн евро.