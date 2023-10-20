Липпи: «Это сезон «Ювентуса»

Знаменитый итальянский экс-тренер Марчелло Липпи считает, что «Ювентус» ждёт успешный сезон.

После восьми туров Серии А коллектив Массимилиано Аллегри занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на четыре очка. Именно против «россонери» предстоит сыграть туринцам в предстоящем матче, который состоится в воскресенье.

«Кто станет чемпионом? Я думаю, это сезон «Ювентуса», – поведал в интервью Radio KissKiss Липпи.

Напомним, что «Ювентус» не участвует в еврокубках в текущей кампании, чего нельзя сказать о других претендентах на чемпионский титул Серии А.