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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Милан» присматривается к Шешко

19 Октября 2023 • 12:36 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Словенский нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко попал на радар «Милану», который интересуется перспективой приобретения игрока. Шешко забил три мяча в ворота «Баварии» в августе, и его клуб выиграл Суперкубок Германии благодаря такой меткости словенца. «Милан» и ранее присматривался к 20-летнему игроку, но сейчас интерес начинает приобретать конкретный характер - Corriere dello Sport сообщает о контактах между руководством клуба и окружением игрока.

В следующем, девятом туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом», это случится уже в воскресенье.


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Милан РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы футбола - лето 2024
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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