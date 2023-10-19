​«Милан» присматривается к Шешко

Словенский нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко попал на радар «Милану», который интересуется перспективой приобретения игрока. Шешко забил три мяча в ворота «Баварии» в августе, и его клуб выиграл Суперкубок Германии благодаря такой меткости словенца. «Милан» и ранее присматривался к 20-летнему игроку, но сейчас интерес начинает приобретать конкретный характер - Corriere dello Sport сообщает о контактах между руководством клуба и окружением игрока.

В следующем, девятом туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом», это случится уже в воскресенье.