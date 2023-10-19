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Чемпионат Италии. Серия А

​Таккинарди: «Леау и Пулишич - самые опасные в «Милане»

19 Октября 2023 • 22:28 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Девятый тур итальянского чемпионата Серии А пройдет под знаком большого матча - между собой сыграют две команды из первой тройки, «Милан» в воскресенье примет дома туринский «Ювентус».

Бывший футболист «старой синьоры» Алессио Таккинарди поделился своим мнением о том, кого из игроков «Милана» считает самым опасным.

- Леау. Но Пулишич сейчас тоже в отличной форме. «Ювенусу» поможет отсутствие Тео Эрнандеса. Но, с другой стороны, не сыграет Данило, а он очень важен для «Ювентуса». Один из лидеров команды, - считает Алессио Таккинарди, слова которого цитирует pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Алессио Таккинарди Кристиан Пулишич Рафаэл Леау
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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