​Таккинарди: «Леау и Пулишич - самые опасные в «Милане»

Девятый тур итальянского чемпионата Серии А пройдет под знаком большого матча - между собой сыграют две команды из первой тройки, «Милан» в воскресенье примет дома туринский «Ювентус».

Бывший футболист «старой синьоры» Алессио Таккинарди поделился своим мнением о том, кого из игроков «Милана» считает самым опасным.

- Леау. Но Пулишич сейчас тоже в отличной форме. «Ювенусу» поможет отсутствие Тео Эрнандеса. Но, с другой стороны, не сыграет Данило, а он очень важен для «Ювентуса». Один из лидеров команды, - считает Алессио Таккинарди, слова которого цитирует pianetamilan.it.