Меньян: «Прошлогодняя травма – один из самых тяжёлых моментов в моей карьере»

Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян признал, что тяжело перенёс травму, полученную в прошлом сезоне.

Француз повредил икроножную мышцу в октябре 2022 года, вернувшись в строй только в конце февраля.

«Это была моя первая по-настоящему серьёзная травма в моей карьере, очень трудный момент для меня. Я упорно и непрерывно трудился, чтобы восстановиться, но такое, конечно, накладывает свой отпечаток», – рассказал в интервью Telefoot 28-летний вратарь.

В текущем сезоне Майк Меньян провёл восемь матчей за «Милан», пропустив семь голов. В цветах сборной Франции футболист отыграл 11 встреч.