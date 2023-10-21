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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Маротта назвал «Ювентус» фаворитом на скудетто? Это нормально»

21 Октября 2023 • 12:59 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
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Через 4 ч. 18 мин.

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слова генерального директора миланского «Интера» Джузеппе Маротты, который ранее назвал «старую синьору» главным фаворитом на скудетто в этом сезоне.

«Маротта назвал «Ювентус» фаворитом на скудетто? Это нормально, когда соперники говорят в таком ключе. Нашей задачей является набрать как можно больше очков и финишировать в топ-4 к концу мая. Давайте насладимся завтрашним матчем против «Милана», а потом посмотрим, чего мы сможем достичь», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» пока располагается на третьем месте в итальянской Серии А. На второй строчке идёт «Интер», а лидером является «Милан». Отставание «старой синьоры» от вершины составляет 4 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джузеппе Маротта Массимилиано Аллегри
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