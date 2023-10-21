Аллегри: «Маротта назвал «Ювентус» фаворитом на скудетто? Это нормально»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слова генерального директора миланского «Интера» Джузеппе Маротты, который ранее назвал «старую синьору» главным фаворитом на скудетто в этом сезоне.

«Маротта назвал «Ювентус» фаворитом на скудетто? Это нормально, когда соперники говорят в таком ключе. Нашей задачей является набрать как можно больше очков и финишировать в топ-4 к концу мая. Давайте насладимся завтрашним матчем против «Милана», а потом посмотрим, чего мы сможем достичь», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» пока располагается на третьем месте в итальянской Серии А. На второй строчке идёт «Интер», а лидером является «Милан». Отставание «старой синьоры» от вершины составляет 4 очка.