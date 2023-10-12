​Крунич подпишет новый контракт с «Миланом» - зарплата вырастет вдвое

Сербский полузащитник с боснийским паспортом Раде Крунич был близок к уходу из «Милана» летом, но руководство клуба дружно уговорило его остаться. И за это Крунич, в прошлом сезоне доказавший свою полезность клубу, получит новый контракт.

Нынешнее соглашение Крунича истекает в 2025 году, по нему он получает 1,2 миллиона евро за сезон. По новому контракту его гонорар вырастет более чем в два раза - до 2,5 миллионов евро за сезон, сообщает pianetamilan.it.

Напомним, что сербский футболист выступает за итальянский клуб с 2019 года, ранее он успел поиграть в «Эмполи» и «Верону».