Форвард «Интера» признан самым подорожавшим игроком Серии А

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых прибавивших в стоимости игроков итальянской Серии А. По итогам промежуточного обновления лидером рейтинга стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес – он прибавил в стоимости 15 млн евро и теперь стоит 100 млн.

На втором месте его одноклубник – защитник Федерико Димарко, он подорожал на 10 млн евро и стоит 45 млн. Третье место у защитника «Милана» Малика Тшау – он тоже подорожал на 10 млн и теперь стоит 30 млн. Замыкает четвёрку подорожавший на такую же цифру Алессандро Буонджорно – центральный защитник из «Торино», который теперь стоит 20 млн.

​«Интер» повесил огромный ценник на Лаутаро Мартинеса