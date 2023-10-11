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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Интера» признан самым подорожавшим игроком Серии А

11 Октября 2023 • 17:52 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
21.10 19:00

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых прибавивших в стоимости игроков итальянской Серии А. По итогам промежуточного обновления лидером рейтинга стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес – он прибавил в стоимости 15 млн евро и теперь стоит 100 млн.

На втором месте его одноклубник – защитник Федерико Димарко, он подорожал на 10 млн евро и стоит 45 млн. Третье место у защитника «Милана» Малика Тшау – он тоже подорожал на 10 млн и теперь стоит 30 млн. Замыкает четвёрку подорожавший на такую же цифру Алессандро Буонджорно – центральный защитник из «Торино», который теперь стоит 20 млн.

​«Интер» повесил огромный ценник на Лаутаро Мартинеса

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Лаутаро Мартинес Федерико Димарко Малик Тшау Алессандро Буонджорно
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