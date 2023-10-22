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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Думаю, что Леау нравится такой тренер, как я»

22 Октября 2023 • 03:25 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.30 X 3.30 2 3.30
Через 17 ч. 44 мин.

В девятом туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть против туринского «Ювентуса», и особые надежды в стане «россонери» возлагают на португальского нападающего Рафаэла Леау. Наставник команды Стефано Пиоли рассказал о своих взаимоотношениях с Леау, он считает, что тот должен быть доволен таким тренером, как он, Пиоли:

- Я всегда считал, что Леау доволен таким тренером, как я, и сейчас еще больше уверен в этом, - цитирует слова СтефаноПиоли pianetamilan.it.

Стефано Пиоли работает с клубом с 2019 года, Рафаэл Леау также выступает за команду с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау
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