​Пиоли: «Думаю, что Леау нравится такой тренер, как я»

В девятом туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть против туринского «Ювентуса», и особые надежды в стане «россонери» возлагают на португальского нападающего Рафаэла Леау. Наставник команды Стефано Пиоли рассказал о своих взаимоотношениях с Леау, он считает, что тот должен быть доволен таким тренером, как он, Пиоли:

- Я всегда считал, что Леау доволен таким тренером, как я, и сейчас еще больше уверен в этом, - цитирует слова СтефаноПиоли pianetamilan.it.

Стефано Пиоли работает с клубом с 2019 года, Рафаэл Леау также выступает за команду с 2019 года.