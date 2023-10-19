«Милан» присматривается к защитнику «Манчестер Сити»

Левый защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес попал на радары «Милана».

Испанец получает мало игровой практики в команде Хосепа Гвардиолы, чем могут воспользоваться «россонери», считающие 23-летнего латераля идеальным кандидатом для усиления левого края обороны, докладывает Calciomercato. Сумма потенциального трансфера оценивается в 18-20 млн евро.

Серхио Гомес перешёл в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Андерлехта» за 15 млн евро. В текущем сезоне футболист появился на поле четырежды, отметившись одной результативной передачей. Контракт выпускника академии «Барселоны» с «горожанами» рассчитан до 2026 года.