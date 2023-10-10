Рабио: «Я могу забивать один-два гола за матч»

Адриен Рабио показал впечатляющую для своего амплуа результативность, отметившись 11 голами и шестью голевыми передачами в прошлом сезоне. В нынешней кампании на счету француза пока одно взятие ворот и два ассиста.

«В последние годы моя стабильность позволила мне обрести постоянное место в составе. Это именно то, чего я хотел добиться, и мне это удалось.

Я продолжаю ставить перед собой цели и стараюсь их достичь – с таким подходом мотивации всегда будет достаточно. Думаю, я мог бы выступать ещё лучше, но прошлый сезон получился для меня отличным с точки зрения статистики. Я могу забивать по одному или два гола за матч, но не зацикливаюсь на этом», – сказал в беседе с RMC Sport Рабио.