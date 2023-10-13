Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Влаховича работает с «Ювентусом» по поводу нового контракта для Душана

13 Октября 2023 • 10:10 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович вскоре может перезаключить свой контракт со «старой синьорой». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент футболиста работает с руководством «бьянконери» над тем, чтобы обновить контракт своего клиента.

Влахович летом мог покинуть команду Массимилиано Аллегри, но руководство в конечном итоге оставило футболиста, ведь ни один клуб не захотел платить требуемую сумму компенсации.

Влахович уже забил 4 гола в новом розыгрыше итальянской Серии А, но в конце сентября футболист получил травму спины, из-за которой пропустил последние матчи «старой синьоры».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
10:10 · Италия. Серия А
Агент Влаховича работает с «Ювентусом» по поводу нового контракта для Душана
08:27 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук - фанатам «Локомотива»: «Может быть, ещё увидимся»
02:43 · Италия. Серия А
​Альбертини вспомнил свою первую встречу с Месси
02:29 · Италия. Серия А
​В понедельник Беннасер начнёт посещать базу «Милана», возвращение на поле ожидается в январе
02:20 · Германия. Бундеслига
​Румменигге: «В «Милане» сами не понимают, как выиграли титул»
02:07 · Италия. Серия А
​Роберто Баджо: «Я бы не пробил снова тот пенальти»
12 Октября
23:52 · Италия. Серия А
Касильяс вступился за Доннарумму 2
22:18 · Италия. Серия А
Кевин-Принс Боатенг назвал своего героя
20:21 · Италия. Серия А
Хавбек «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбол
19:36 · Италия. Серия А
Осимхен возглавил список самых дорогих игроков Серии А
17:18 · Италия. Серия А
​Маккенни назвал свою лучшую позицию
17:16 · Италия. Серия А
Стало известно, у кого в Серии А самый дорогой состав
17:00 · Италия. Серия А
Ди Вайо: «Милан» также претендовал на Арнаутовича»
15:46 · Италия. Серия А
​«Либеральный Пирло» - английский игрок рассказал, что итальянский тренер позволял курить в раздевалке
14:35 · Италия. Серия А
​Раванелли вступился за Меньяна
Все новости
Рекомендуем