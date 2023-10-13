Агент Влаховича работает с «Ювентусом» по поводу нового контракта для Душана

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович вскоре может перезаключить свой контракт со «старой синьорой». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент футболиста работает с руководством «бьянконери» над тем, чтобы обновить контракт своего клиента.

Влахович летом мог покинуть команду Массимилиано Аллегри, но руководство в конечном итоге оставило футболиста, ведь ни один клуб не захотел платить требуемую сумму компенсации.

Влахович уже забил 4 гола в новом розыгрыше итальянской Серии А, но в конце сентября футболист получил травму спины, из-за которой пропустил последние матчи «старой синьоры».