«Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд вышли на связь с представителями Санчо

Туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия» вышли на связь с представителями нападающего «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо. По информации от Evening Standard, оба клуба всерьёз заинтересованы в трансфере англичанина.

Напомним, Санчо уже несколько недель отстранён от тренировок с «Манчестер Юнайтед». Причина таится в конфликте с главным тренером Эриком тен Хагом, которого футболист раскритиковал в социальных сетях после того, как нидерландец обвинил своего подопечного в плохом отношении к тренировкам.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» окончательно выставит Санчо на трансфер, если тот не извинится перед тренером до января.